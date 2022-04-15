Киркоров выступил против насилия на Украине и призвал освободить Медведчука

Telegram-канал "НеМалахов" сообщает, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров прервал молчание и высказался по поводу ситуации на Украине.

Артист обвинил киевскую власть в насилии и пытках мирных граждан. Киркоров призвал отпустить депутата Виктора Медведчука, который, по словам Киева, был недавно пойман сотрудниками СБУ. Многие в эту версию не верят и считают, что Медведчук уже давно находится в руках СБУ.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга Виктора Медведчука".

Артист, помимо Украины, осудил действия Франции, Англии, США и Германии, которые, по его мнению, допускают нечеловеческое отношение, насилие и пытки. Киркоров призвал европейские страны вмешаться и помочь вывести всех невиновных граждан Украины из подвалов СБУ.