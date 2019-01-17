Цымбалюк-Романовская и Шаляпин рассказали о совместных планах

Новоиспеченная пара певец Прохор Шаляпин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская перестали скрывать свои отношения. Как сообщает интернет-портал Daily Show, у влюбленных далеко идущие планы на совместную жизнь, которыми они поделились с поклонниками.

Последние месяцы публику будоражили слухи о возможном романе двух скандально известных знаменитостей — Прохора Шаляпина, любящего устраивать публичные разборки со своими бывшими пассиями, и Виталины Цымбалюк-Романовской, поделившейся со всей страной деталями бракоразводного процесса с 83-летним актером и режиссером Арменом Джигарханяном.

35-летний Прохор и 40-летняя Виталина начали близко общаться после того, как минувшей осенью случайно пересеклись на канале "Россия 1" во время съемок программ с их участием. Найдя, видимо, друг в друге много общего, пара стала проводить время вместе. В их первую встречу, как утверждает Шаляпин, они с Виталиной обсуждали творчество. Цымбалюк-Романовская же, со своей стороны, подчеркивает, что Прохор поддержал ее в трудный период — когда общественность ополчилась на нее из-за развода с Джигарханяном.

Интрига достигла своего апогея, когда в декабре Шаляпин во время съемки одной их программ публично преподнес Цымбалюк-Романовской кольцо, якобы в качестве презента на день рождения, который экс-супруга Джигарханяна отмечала 8 декабря. Но поклонники расценили этот жест как предложение руки и сердца со стороны певца.

А недавно пара устроила красочную новогоднюю фотосессию, представ в образах короля и королевы, а также поделилась планами на ближайшее будущее. Так, Шаляпин сообщил, что хочет подготовить вместе с Виталиной концертную программу "в народном стиле", а также "прикупить домик в Беверли-Хиллз", куда он с дамой сердца будет приезжать на отдых.

Кстати, Виталина и Прохор уже представили друг друга своим родителям. Но на вопрос о том, когда же состоится свадьба, пара предпочитает не отвечать. "Пока просто наслаждаемся тем, что позволяем отношениям развиваться естественным путем", — комментирует Шаляпин.

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