У Евгения Петросяна, возможно, новая пассия

В то время, как молодая жена 76-летнего юмориста Евгения Петросяна вынуждена сидеть дома, чтобы заниматься воспитания сына, которому дали имя отца Евгения Вагановича, сам юморист пропадает на съемках различных шоу.

В связи с чем у 33-летней Татьяны Брухуновой, как пишут злые средства массовой информации, могут появиться и проблемы, и соперница.

Одна из последних фотографий Петросяна, которая разошлась по сети, - с 43-летней Оксаной Невежиной. Поклонники юмориста пишут, что с женщинами в два раза младше его самого Петросян смотрится лучше, чем с избранницей, старше которой он почти в три раза.

Впрочем, возможно, для этих пересудов нет абсолютно никакой почвы: юмористы могли просто сфотографироваться во время шоу, в котором выступали совместно.