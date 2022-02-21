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Автор Елена Былкина

Отец Жанны Фриске ответил на вопрос об ЭКО певицы: "Больше всего бесит"

Шоу-бизнес

Фанаты Жанны Фриске убеждены, что певица воспользовалась репродуктивными технологиями, чтобы забеременеть. Отец покойной артистки объяснил, как было дело в действительности.

Отец Жанны Фриске ответил на вопрос об ЭКО певицы: "Больше всего бесит"

В обществе устойчивы слухи о том, что здоровье Жанны Фриске подкосило экстракорпоральное оплодотворение. Многие уверены, что именно после репродуктивных медицинских процедур у певицы начала развиваться онкология.

Наследнику Жанны Фриске Платону уже девять лет. Мамы мальчика не стало, когда малышу было всего два года.

Счастье материнства Жанна Фриске впервые испытала 38 лет, однако радость рождения ребёнка сменилась горем — у певицы обнаружили глиобластому (агрессивную форму рака мозга).

В СМИ связали два события — рождение ребёнка и ЭКО. При этом сама певица и её родственники некогда не говорили о том, что сын Фриске и Дмитрия Шепелева был зачат искусственным образом.

Поклонники певицы упорно связывают беременность артистки и развитие онкологии, хотя прямой взаимосвязи между двумя этими событиями доказать не удалось.

35-летняя сестра покойной звезды Наталья Фриске готовится стать мамой. Она ответила на вопрос подписчиков, подчеркнув, что её сестра не делала ЭКО.

Отец исполнительницы хита "А на море белый песок" Владимир Фриске в очередной раз опроверг слухи об ЭКО певицы.

"Меня больше всего бесит, когда эти гадости говорят. ЭКО Жанна никогда не делала. Если бы она делала ЭКО, то раньше бы родила. Она всегда была за естественную беременность…", — объяснил безутешный отец в программе на НТВ "Ты не поверишь!".

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Вся правда! Как уходила Жанна Фриске
Автор: Елена Былкина
Темы жанна фриске дмитрий шепелев
Новости
Отец Жанны Фриске ответил на вопрос об ЭКО певицы: "Больше всего бесит"
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