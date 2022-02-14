Певец Трофим сравнил общение в Интернете с "цифровым рабством"

Общение в Интернете губит связи между людьми, превращая их в "цифровых рабов". По этой причине лучше не переписываться в Сети, а общаться друг с другом лично. Так заявил URA. RU российский певец Трофим (Сергей Трофимов).

Исполнитель считает, что если люди хотят быть счастливыми, им вновь нужно научиться радоваться простым вещам, разговаривать друг с другом, чтобы не потерять то человеческое, что в них ещё осталось.

"В наши дни, когда все общаются в основном по интернету, очень сложно в реальности найти человека, который был бы тебе близок, с которым бы ты хотел связать всю свою жизнь. Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас, как от людей, ничего не останется", — сказал Трофим.

Также артист не обошёл вниманием тему любви, отметив, что над отношениями нужно постоянно работать, а любовь к своей половинке нужно доказывать "каждую секунду". По мнению Трофима, любовь — это серьёзное, сложное чувство, в котором смешаны обожание, желание идти на компромиссы с любимыми и брать на себя ответственность за них и за себя тоже.

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