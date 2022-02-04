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Автор Елена Былкина

Андрей Макаревич встал на защиту Аллы Пугачёвой: "Очень некрасиво"

Шоу-бизнес

Вышла в свет книга Ирины Понаровской, в которой, по словам журналистки Мишиной, есть резкие нападки на Аллу Пугачёву. Андрея Макаревича возмутили такие выпады в сторону Примадонны.

Андрей Макаревич встал на защиту Аллы Пугачёвой: "Очень некрасиво"

Журналистка Ирина Мишина одна из первых прочитала новую книгу воспоминаний Ирины Понаровской. Певица в своих мемуарах рассуждает о шоу-бизнесе и критикует Аллу Пугачёву. 

Мишина в Facebook процитировала строчки из книги.

"Как известно, девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки не вывезти. И не важно, какая у человека Фамилия — Пугачева или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", — привела отрывок из книги журналистка.

(Орфография и пунктуация автора сохранены).

Столь резкий отзыв спровоцировал бурные обсуждения в Сети. Интернет-пользователям не понравился этот выпад. Поклонники Примадонны укорили автора книги за такие слова.

На защиту Аллы Борисовы встал и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

"Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них — про себя", — объяснил свою позицию певец.

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Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва андрей макаревич
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