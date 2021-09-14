Гулькина считает Пугачёву "серым кардиналом" российского шоу-бизнеса

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала о злом могуществе Аллы Пугачёвой, которая якобы одним звонком может лишить эфира на телевидении.

По мнению Наталии Гулькиной, именно Пугачёва решала, кому давать дорогу в отечественном шоу-бизнесе, а кому отрезать путь к популярности. С влиянием Примадонны, по словам бывшей солистки "Миража", мог сравнится только Иосиф Кобзон.

В интервью Елене Ханге на её YouTube-канале Гулькина заявила, что Алла Борисовна "шла по головам" и "одним махом разрушали карьеры неугодных".

"Сегодня в шоу-бизнесе всё продаётся и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой", — сетует Гулькина.

Гулькина уверяет, что власть Пугачёвой нисколько не уменьшается со временем. Она до сих продолжает диктовать свои условия в шоу-бизнесе.

Певица уверена, что именно Пугачёва повлияла на решение отправить на "Евровидение" певицу с таджикскими корнями Манижу.

"Ну вот как она поехала? Просто захотела? Какое народное голосование? Какая вы наивная. Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег", — сказала Гулькина.

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