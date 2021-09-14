EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Паралимпийцы не могли заразить Путина коронавирусом
Москвичи подали более 2,3 млн заявлений на участие в онлайн-голосовании
Последствия COVID-19: ослабление памяти и ухудшение когнитивных функций
Врачи связывают тяжёлую форму COVID-19 с высоким уровнем аутоантител
"Это невозможно": сенатор оценил идею о трёх выходных после вакцинации
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Facebook наказали за отказ удалить нелегальные данные
ФССП обяжет Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования"
Президент Чехии попал в больницу

Гулькина считает Пугачёву "серым кардиналом" российского шоу-бизнеса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала о злом могуществе Аллы Пугачёвой, которая якобы одним звонком может лишить эфира на телевидении.

Гулькина считает Пугачёву "серым кардиналом" российского шоу-бизнеса

По мнению Наталии Гулькиной, именно Пугачёва решала, кому давать дорогу в отечественном шоу-бизнесе, а кому отрезать путь к популярности. С влиянием Примадонны, по словам бывшей солистки "Миража", мог сравнится только Иосиф Кобзон.

В интервью Елене Ханге на её YouTube-канале Гулькина заявила, что Алла Борисовна "шла по головам" и "одним махом разрушали карьеры неугодных".

"Сегодня в шоу-бизнесе всё продаётся и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой", — сетует Гулькина.

Гулькина уверяет, что власть Пугачёвой нисколько не уменьшается со временем. Она до сих продолжает диктовать свои условия в шоу-бизнесе.

Певица уверена, что именно Пугачёва повлияла на решение отправить на "Евровидение" певицу с таджикскими корнями Манижу.

"Ну вот как она поехала? Просто захотела? Какое народное голосование? Какая вы наивная. Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег", — сказала Гулькина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наталья Гулькина про девяностые, пение под фонограмму и секрет молодости // Елена Ханга
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Москвичи подали более 2,3 млн заявлений на участие в онлайн-голосовании
Мордвинова прокомментировала слухи о романе с Марком Захаровым
Последствия COVID-19: ослабление памяти и ухудшение когнитивных функций
Юлия Меньшова провела экскурсию по туалету в своей квартире
Врачи связывают тяжёлую форму COVID-19 с высоким уровнем аутоантител
"Это невозможно": сенатор оценил идею о трёх выходных после вакцинации
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Facebook наказали за отказ удалить нелегальные данные
ФССП обяжет Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования"
Президент Чехии попал в больницу
Популярное
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.

Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Российский шоу-бизнес
"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой
Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров Любовь Степушова В Грузии ждут возвращения Саакашвили и его поддержки в армии Любовь Степушова Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Общество
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
МакSим поделилась, что ей удалось увидеть, находясь в коме
Российский шоу-бизнес
МакSим поделилась, что ей удалось увидеть, находясь в коме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников