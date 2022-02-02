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Автор Евгения Васильева

Одесский активист рассказал, как добился отмены концерта Басты

Шоу-бизнес

Украинский активист Демьян Ганул сообщил, что не допустил проведение концерта российского исполнителя Басты в Одессе. Причиной послужила его "антиукраинская позиция".

Одесский активист рассказал, как добился отмены концерта Басты

По информации активиста, Василий Вакуленко должен был выступать 14 февраля. Как подчеркнул Ганул, "путинского" рэпера нельзя пускать в Одессу. Активист встретился с ресторатором Андреем Заричанским, в заведении которого планировал петь Баста.

"Зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял правильное решение отменить концерт. Как здорово, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", — написал Ганул в своём Facebook-аккаунте.

Ранее Баста выступал на территории Украины в мае. Радикальные активисты пообещали заплатить 1000 долларов за данные о перемещениях исполнителя, который одобряет "оккупацию Крыма". Также националисты заявляли, что встретились с Вакуленко, но он от них сбежал.

"Пускать сюда крымнашиста — однозначная провокация и унижение для украинцев", — писал активист Сергей Стерненко в соцсетях.

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Баста VS Стерненко: Когда активисты перестанут кошмарить звезд? НАШ 05.05.21
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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