Одесский активист рассказал, как добился отмены концерта Басты

Украинский активист Демьян Ганул сообщил, что не допустил проведение концерта российского исполнителя Басты в Одессе. Причиной послужила его "антиукраинская позиция".

По информации активиста, Василий Вакуленко должен был выступать 14 февраля. Как подчеркнул Ганул, "путинского" рэпера нельзя пускать в Одессу. Активист встретился с ресторатором Андреем Заричанским, в заведении которого планировал петь Баста.

"Зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял правильное решение отменить концерт. Как здорово, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", — написал Ганул в своём Facebook-аккаунте.

Ранее Баста выступал на территории Украины в мае. Радикальные активисты пообещали заплатить 1000 долларов за данные о перемещениях исполнителя, который одобряет "оккупацию Крыма". Также националисты заявляли, что встретились с Вакуленко, но он от них сбежал.

"Пускать сюда крымнашиста — однозначная провокация и унижение для украинцев", — писал активист Сергей Стерненко в соцсетях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.