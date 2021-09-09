В Киеве возмущены предстоящими концертам Басты и Моргенштерна

Украинский националист Сергей Стерненко в Facebook остро отозвался о готовящихся в Киеве выступлениях российских рэперов Моргенштерна и Басты.

В первую очередь Стерненко раскритиковал власти украинской столицы, что они разрешают концерты музыкантам, которые не раз заявляли о принадлежности Крыма к России. По мнению националиста, "двух одиозных исполнителей" на Украине продвигает некая пророссийская организация.

"Пускать сюда крымнашиста — однозначная провокация и унижение для украинцев", — написал в соцсети Стерненко.

Напомним, во время визита Басты на Украину в мае, киевские радикалы объявили денежное вознаграждение за информацию о пребывании и перемещении музыканта, который поддерживает "оккупацию Крыма". Назвалась сумма в 1000 долларов. Тогда же соратники Стерненко объявляли, что Басту они якобы даже поймали, однако рэпер сумел от них убежать.

Тогда же депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский, по его заверению, направлял запрос к СБУ и пограничникам по поводу того, как Басту пустили на территорию Украины. На тот момент въезд в страну ему был запрещён.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.