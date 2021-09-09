EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт объяснил, как родителям уберечь ребёнка от педофилов в Интернете
Эксперт рассказал, как можно было предотвратить взрыв газа в Ногинске
Стилист Рогов объяснил, какой свитер сейчас в тренде
Почему женщинам нельзя злоупотреблять алкоголем, объяснил нарколог
Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии медуз
Хромченко показала актуальный на все времена брючный комплект
Диетолог: чем опасна фруктоза
Эксперт объяснил, почему закрываются офисы финансовых услуг
Узкое место: танкер снова перегородил Суэцкий канал

В Киеве возмущены предстоящими концертам Басты и Моргенштерна

Мир

Украинский националист Сергей Стерненко в Facebook остро отозвался о готовящихся в Киеве выступлениях российских рэперов Моргенштерна и Басты.

В Киеве возмущены предстоящими концертам Басты и Моргенштерна

В первую очередь Стерненко раскритиковал власти украинской столицы, что они разрешают концерты музыкантам, которые не раз заявляли о принадлежности Крыма к России. По мнению националиста, "двух одиозных исполнителей" на Украине продвигает некая пророссийская организация.

"Пускать сюда крымнашиста — однозначная провокация и унижение для украинцев", — написал в соцсети Стерненко.

Напомним, во время визита Басты на Украину в мае, киевские радикалы объявили денежное вознаграждение за информацию о пребывании и перемещении музыканта, который поддерживает "оккупацию Крыма". Назвалась сумма в 1000 долларов. Тогда же соратники Стерненко объявляли, что Басту они якобы даже поймали, однако рэпер сумел от них убежать.

Тогда же депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский, по его заверению, направлял запрос к СБУ и пограничникам по поводу того, как Басту пустили на территорию Украины. На тот момент въезд в страну ему был запрещён.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Охота» на Басту - на Украине дают 1000 долларов за информацию о нахождении рэпера
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Эксперт рассказал, как можно было предотвратить взрыв газа в Ногинске
Стилист Рогов объяснил, какой свитер сейчас в тренде
В Киеве возмущены предстоящими концертам Басты и Моргенштерна
Почему женщинам нельзя злоупотреблять алкоголем, объяснил нарколог
Захарова пообещала внимательно следить за формированием афганского правительства
Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии медуз
Хромченко показала актуальный на все времена брючный комплект
Международным рейсам разрешили летать над Афганистаном
Диетолог: чем опасна фруктоза
Эксперт объяснил, почему закрываются офисы финансовых услуг
Популярное
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Любовь Степушова ОДКБ скоро предстоит пройти проверку на прочность в Таджикистане Любовь Степушова Василий Амирджанов Мир движется к гуманизации "бармалеев", погружающих Афганистан в средневековье Василий Амирджанов Ирина Гусакова Ядерное оружие США стало орудием предвыборной борьбы в Германии Ирина Гусакова
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть мухи за спиной у Путина
Российский шоу-бизнес
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Интересные Новости
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников