В Подмосковье сняли российский фэнтези-сериал "Этерна"

В фэнтези-сериале "Этерна" по романам Веры Камши засветились подмосковные красоты.

"Этерну" называют российским ответом "Игре престолов". Сюжет фэнтези разворачивается в сказочном мире Кэртиане, стилистически похожем на Западную Европу XVII века.

В картине много зрелищных сцен с баталиями, всадниками, каскадёрами. Зрители не в силах узнать в сериале подмосковные окрестности Рузы. А ведь именно там и снимался стартовый эпизод картины.

"Мы долго искали локацию, — цитирует слова режиссёра Евгения Невского интернет-издание "Подмосковье Сегодня". — Точно определились, когда увидели заброшенный карьер недалеко от Рузы. Он полностью подходил под описание "непроходимых болот". Пространство с небольшими водоёмами и отсутствие каких-либо строений на фоне было выбрано грамотно и полностью подошло нам драматургически. В батальной сцене нам помогали каскадеры-конники, песчаное покрытие карьера сыграло им на руку".

Съёмкам на природе, по словам режиссёра, мешали погодные условия.

"Мы попали в четыре состояния: дождь, снег, сухая пасмурная и солнечная погода. Всё это природное климатическое разнообразие отражалось в кадре", — отметил создатель картины.

По сюжету в королевстве Талиг, где не живут эльфы и драконы, развёртываются хитрые интриги и семейные междоусобицы в борьбе за престол. Сюжет основан на цикле романов "Отблески Этерны" одного из самых популярных авторов-фантастов современности Веры Камши.

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