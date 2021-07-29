Сергей Лукьяненко: чего не стоит бояться любителям фантастики

Писатели-фантасты посетили вместе со своими читателями уже миллионы планет, еще больше параллельных миров, изучили магические трюки, продемонстрировали мрачное очарование киберпанка, стимпанка, биопанка… Кажется, что удивить уже ничем нельзя, что достигнут предел фантастической литературы. Или всё же писателям ещё есть что сказать поклонникам этого жанра?

Своим видением будущего этого жанра литературы в эксклюзивном интервью Pravda. Ru поделился мэтр российской фантастики Сергей Лукьяненко.

— Для фантастики сам фантастический элемент служит все-таки лишь приемом, позволяющим рассказывать человеческие истории, говорить о тех вещах, которые интересны людям.

Если бы нам было скучно читать про похожие миры, то вся литература, действие которой происходит в нашей реальности, тоже бы очень быстро закончилась. Потому что сюжеты, как известно, можно свести к 27, к 19, к 9, к 3 и так далее. Как говорится, про войну, про индейцев, про Новый год…

Но этого не происходит, потому что каждый писатель, даже если он пишет про хорошо известный нам окружающий мир, рассказывает свою историю. Так что не надо, наверное, бояться того, что читателям наскучит описание иных планет или иных миров, или тех или иных вариантов будущего человечества.

Есть, конечно, произведения, которые похожи друг на друга как две капли воды. Но их предназначение несколько другое. Это такая умственная жвачка, которая служит просто для развлечения и для "убивания" излишков свободного времени, если у кого-то они есть.

А так фантастика будет рассказывать о тех проблемах, которые волнуют нас сегодня.

Кризис идей фантастам не грозит

— С кризисом исчерпанности американская фантастика столкнулась в 1960-е годы, результатом стала новая волна — такие авторы, как Брайан Олдисс, Сэмюел Дилэни. Не находимся ли мы на пороге новой волны уже в современной фантастической литературе?

— Все волны, конечно, достаточно условны. Да, появлялась новая волна, появлялись миры киберпанка, приходила-уходила мода на фэнтези.

У нас возникло и прижилось такое течение, как "попаданчество", то есть попадание героев в те или иные моменты в истории или в иные миры, их попытки переиграть историю.

Считать, что эти явления кардинально меняют фантастику, наверное, все-таки нельзя. Любая самая новая волна достаточно быстро растворяется и при этом все-таки не рвёт полностью связь с другими направлениями фантастической литературы.

Так и сейчас даже те самые несчастные "попаданцы", конечно, в большинстве своем переигрывают какие-то трагические события нашей истории. Но в этих же рамках есть и действительно любопытные произведения, которые играют уже по-взрослому.

Что появится новое, что будет востребовано — сказать трудно.

Фэнтези

Пока доминирует, наверное, фэнтези-волна. То есть описываемые в этих книгах миры оказались проще и ближе для читателей.

Но при этом они все-таки стали более привязаны к нашей реальности, они не отрываются от нее полностью, не уходят в какие-то далекие королевства. За некоторыми исключениями, конечно.

Но даже какой-нибудь оторванный от реальности ведьмак, если начинать в нем разбираться, по сути, пересказывает нам европейскую историю времен Второй мировой войны или общеевропейскую мифологию.

При этом если внимательно смотреть, то мы поймем, что мир того же ведьмака — это мир, живущий по определенным правилам. Это история большой группы людей, которые когда-то попали в некую иную реальность и стали ее осваивать, оказались в мире, где существуют другие разумные расы и нечто, что можно назвать магией и волшебством.

Так что даже фэнтези привязано все равно к нашему миру. И вот это, наверное, такая общая тенденция, что авторы сейчас стараются от нашей реальности до конца не отрываться.

То есть приключения совершенно вымышленных героев в совершенно вымышленных мирах — это ушло на периферию.

Любовная фантастика

Появился очень мощный поджанр — этакая женская — можно сказать любовная, эротическая фантастика. И оказалось, что он очень популярен, у него есть свои преданные читательницы и, как ни странно, читатели тоже.

Что-то непременно, конечно, произойдет. Опять произойдет какой-то рывок, может быть, научная фантастика отыграет свои позиции, потому что она не сдается. И появляющиеся временами произведения, и космическая фантастика, научно-техническая пользуются успехом у читателя.

Может, появится что-то новое. Но предсказать это трудно. Если бы я мог это предсказать, я бы с удовольствием написал книгу в этом жанре и радовался тому, что попал на гребень волны. Кто-то рано или поздно попадет, и появится новый жанр, который будут все копировать, будут подражать. Точно так же, как история Гарри Поттера породила немыслимое количество подражаний и историй про юных героев, которые обучаются магии в школах и университетах.

Young adult литература

— Говоря о Гарри Поттере и подражаниях ему, не кажется ли вам, что в какой-то момент фантастическая литература стала подстраиваться под детскую литературу?

В российском поле был такой великолепный автор, как Владислав Крапивин. И по нынешним меркам некоторые его произведения можно было отнести к литературе для подростков. Но темы и вопросы, которые он ставил, и способы разрешения проблем, возникающих в его текстах, были, по сути, взрослыми. Он демонстрировал сложность мира, временами даже чересчур ее преувеличивая. В то время как "Гарри Поттер", "Голодные игры" и многие другие произведения существенно упрощают мир, как правило, доводят его до состояния черное-белое. Тем самым мало чему учат и никак не готовят детей и подростков к сложностям взрослого мира.

— При всей моей большой любви к творчеству Владислава Крапивина, я бы не стал так однозначно говорить, что его произведения учат сложностям мира, а те же самые книги про Гарри Поттера — нет. Нет, на самом деле учат. И Роулинг сделала очень сложный и очень любопытный цикл, в котором герои взрослеют, превращаются из детей в подростков, потом, по сути, во взрослых людей, которые ставят перед собой совершенно другие задачи.

Герои Крапивина более четко поделены как раз на две стороны: это дети, которые почти всегда во всем правы, и взрослые, которые в лучшем случае понимают правоту детей и стоят на их стороне, в худшем случае это некий такой инертный материал, который мешает детям правильно строить жизнь.

У Крапивина все-таки его герои тоже имеют свои заранее заданные характеристики, за которые выходят далеко не всегда.

Другой вопрос, что проблемы мира Гарри Поттера — это проблемы современной западной культуры, современного западного общества — британского, отчасти, может быть, американского. И не все нам понятны, не все из них мы считаем реальными проблемами. В этом плане творчество Крапивина, конечно, наверное, ближе к нашим реалиям.