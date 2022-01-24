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Автор Юлия Миленина

После шутки о замужестве Медведева сфотографировалась с Костовым в белом платье

Шоу-бизнес

Евгения Медведева опубликовала в Instagram свежие снимки. Фигуристка в белом платье попозировала рядом с болгарским певцом Кристианом Костовым.

После шутки о замужестве Медведева сфотографировалась с Костовым в белом платье

Ранее на вечеринке в честь дня рождения Медведевой Костов в шутку сделал ей предложение, а Евгения, смеясь, согласилась.

"Вам двоим уже пора пожениться!" — посоветовали подписчики в комментариях.

При этом Медведева не объяснила своей аудитории смысл снимков. Она лишь указала в своём Instagram-аккаунте имена людей, которые помогали ей организовать фотосессию.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Зимой 2021 года она участвовала в проекте "Ледниковый период", где выступала с тиктокером Даней Милохиным. Пара заняла третье место.

При этом по итогам зрительского голосования Милохин и Медведева одержали победу. Некоторые СМИ писали о возможном романе между участниками проекта, однако они опровергли эту информацию, пояснив, что их связывают лишь дружеские отношения.

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ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА // ВСЯ ПРАВДА ПРО ОТНОШЕНИЯ С МИЛОХИНЫМ, КРИМИНАЛ В КАНАДЕ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ФАНАТА
Автор: Юлия Миленина
Темы фигурное катание евгения медведева
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