Садальский о кончине вдовы Мягкова: "Всегда держались за руки. 60 лет вместе"

Ушла из жизни вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Станислав Садальский охарактеризовал женщину словами — красивая, талантливая, но невостребованная.

Садальский назвал Вознесенскую подругой и коллегой по "Современнику".

"Ушла Настя Вознесенская, даже года не прожила без своего Андрея. И это одна из самых тяжелых моих утрат уже в этом, 2022-м. Я очень её любил. И её, и Андрюшу", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" посочувствовал актрисе, которой не довелось сыграть ни одной звёздной роли в кино.

"Андрей пытался помочь, иногда просил за неё, а если получал отказ, то уходил из проекта. Так было в "Большой перемене", где роль Нестора писалась для него. Настоящие боевые друзья, они всегда были рядом, всегда держались за руки. 60 лет вместе", — рассказал заслуженный артист РСФСР.

Садальский рассказал, что супруги вели закрытый образ жизни, всегда утверждая, что у них всё хорошо.

"Настя очень болела, Андрей помогал ей, пока хватало сил", — объяснил актёр.

Супруги прожили вместе без малого 60 лет. Детей в их браке так и не появилось. Мягков объяснял, что занятость на работе не позволила им сделать паузу в профессии и задуматься о наследниках.

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