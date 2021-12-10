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Сябитова о своей первой брачной ночи: "Конструкция быстро разваливалась"

Шоу-бизнес

Телесваха Роза Сябитова объяснила, насколько важно провести первую брачную ночь на хорошей кровати.

Роза Сябитова
Роза Сябитова с мужем

Ведущая шоу "Давай поженимся" позавидовала своим детям, которые проводят семейные ночи на хорошей мебели.

"Свою брачную ночь я провела на диване под названием кушетка. Кушетка — небольшой диванчик, рассчитанный на одного человека. Если ложились двое, то сначала отлетали деревянные подлокотники, а потом конструкция быстро разваливалась", — рассказала Роза Сябитова в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая заглянула в глубь веков и поведала, как туго приходилось нашим прабабкам, которых отправляли предаваться любовным утехам после свадьбы в чулан, амбар или баню.

"В довершение всего в кровать клали несколько поленьев, сковородник, кочергу, можжевеловую ветку. Поленья, символизирующие будущее потомство, нужно было класть побольше. Как вам такое удовольствие?" — рассказала телесваха.

Ранее Роза Раифовна объясняла, что для мужчин отношения с некрасивой женщиной — это "приглашение в невроз".

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Роза Сябитова «Женщина должна терпеть» и другие откровения первой свахи страны
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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