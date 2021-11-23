Регина Тодоренко ответила тем, кто считает, что ей "помогли" попасть на ТВ

Телеведущая Регина Тодоренко возмутилась тем, что её в своё время взяли на работу в шоу "Орёл и решка" не благодаря личным и профессиональным качествам, а по знакомству.

Тодоренко начала вести "Орёл и решку" в 2013 году. Многим зрителям понравилась эмоциональная и общительная ведущая, а некоторые уверены, что у неё нет никакого таланта.

"Понятно, кто спал с продюсером", "Как эта тупая курица попала на телевидение, через постель?" — спрашивали недоброжелатели.

Несмотря на свою эмоциональность, Регина Тодоренко старалась не обращать внимание на отрицательные комментарии, которые оставляли хейтеры, но потом поняла, что просто обязана высказаться на эту тему.

"Чем обусловлена такая позиция — рисовать образ женщины настолько немощным в глазах общественности, что за ней обязательно должен стоять меценат-толстосум, чтобы она могла чего-то достичь?" — поинтересовалась ведущая.

Тодоренко напомнила, что по какой-то причине её коллеге, с которым она вела передачу, таких комментариев не писали.

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