Волочкова мечтает спеть дуэтом с Натальей Орейро

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает спеть дуэтом с популярной уругвайской исполнительницей Наталией Орейро. Своей мечтой танцовщица поделилась в беседе с изданием "Москва 24".

Ранее в своих интервью Наталья Орейро говорила, что очень хочет создать дуэт с каким-нибудь российским исполнителем. Звезде "Дикого ангела" показали клипы певицы Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой, которые привели её в восторг. Орейро отметила, что из симпатии к ним и из желания проявить женскую солидарность она бы с удовольствием спела с одной из них.

"Я слышала об этом. Она очень интересный человек, конечно, я буду рада создать такой творческий дуэт. Плюс ещё используя мои балетные данные, думаю, что это может получиться очень интересная работа", — сообщила Волочкова.

Балерина добавила, что пока понятия не имеет, в каком стиле будет их совместная работа. Она сказала, что этот вопрос сначала нужно обсудить с Наталией Орейро, и придумать неординарную концепцию их будущего выступления "с использованием её балетных способностей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.