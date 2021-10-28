Мать Собчак рассказала о нежелании Ксении ставиться октябрёнком

Вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова разместила в "Tatler" письмо, адресованное дочери Ксении Собчак. В день рождения журналистки Нарусова рассказала о нонконформизме наследницы, которая с детства протестовала против общепринятых стандартов.

Мать Ксении Собчак удивляется, как в её дочери уживаются две противоположные натуры. За некоторые "подвиги" дочери Нарусовой стыдно, другими она гордится.

"С одной стороны, ты (не поставив меня в известность и не спросясь) пошла на телевидение, вела глуповатые программы "Блондинка в шоколаде", которой тебя до сих пор тыкают, и "Дом-2". С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?" — удивляется сенатор.

Нарусова вспомнила, как дочь с ранних лет проявила свой характер, отказавшись вступать в ряды октябрят.

Когда учительница Ксении сказала, что все ученики станут внучатами Ильича, Ксения, по словам матери, заявила, что у неё уже есть дедушка, поэтому ничьей внучкой она становиться не собирается.

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