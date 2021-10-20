Больной СОVID-19 Безруков корит себя за то, что не успел ревакцинироваться

Сергей Безруков, у которого диагностировали коронавирус, объяснил, что привело его на больничную койку и что сейчас происходит с его здоровьем.

Народный артист России пытался преподнести новость о своей болезни максимально позитивно. Он даже нашёл положительные стороны в своей временной нетрудоспособности.

Поклонники звезды "Бригады" не удовлетворились такой скудной информацией, поэтому артисту пришлось подробнее рассказать о своём недуге.

Безруков убеждён, что заболел он потому, что вовремя не ревакцинировался.

"Я просто не прошел ревакцинацию, не успел это сделать. Но, может быть, благодаря именно вакцинации я чувствую себя замечательно. Не так, как рассказывают люди, заболевшие ковидом. Всё под контролем, всё замечательно, всё хорошо. Просто организм сказал, что пора тебе отдохнуть с твоим сложным графиком. Вот сижу отдыхаю, читаю, высыпаюсь", — объяснил актёр в Instagram.

Актёр, который 18 октября отпраздновал свой 48-ой день рождения, рассказал, почему было принято решение о его госпитализации.

"Дорогие друзья, чувствую себя замечательно, не переживайте, всё хорошо. Я бы ушёл на удалёнку, но дело в том, что мне некуда уйти. У меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. Естественно, я во избежание заражения их, на всякий случай…" — сказал артист.

Безруков подчеркнул, что легко переносит заболевание, потому что ранее вакцинировался.