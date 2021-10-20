Сергей Безруков, у которого диагностировали коронавирус, объяснил, что привело его на больничную койку и что сейчас происходит с его здоровьем.
Народный артист России пытался преподнести новость о своей болезни максимально позитивно. Он даже нашёл положительные стороны в своей временной нетрудоспособности.
Поклонники звезды "Бригады" не удовлетворились такой скудной информацией, поэтому артисту пришлось подробнее рассказать о своём недуге.
Безруков убеждён, что заболел он потому, что вовремя не ревакцинировался.
"Я просто не прошел ревакцинацию, не успел это сделать. Но, может быть, благодаря именно вакцинации я чувствую себя замечательно. Не так, как рассказывают люди, заболевшие ковидом. Всё под контролем, всё замечательно, всё хорошо. Просто организм сказал, что пора тебе отдохнуть с твоим сложным графиком. Вот сижу отдыхаю, читаю, высыпаюсь", — объяснил актёр в Instagram.
Актёр, который 18 октября отпраздновал свой 48-ой день рождения, рассказал, почему было принято решение о его госпитализации.
"Дорогие друзья, чувствую себя замечательно, не переживайте, всё хорошо. Я бы ушёл на удалёнку, но дело в том, что мне некуда уйти. У меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. Естественно, я во избежание заражения их, на всякий случай…" — сказал артист.
Безруков подчеркнул, что легко переносит заболевание, потому что ранее вакцинировался.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".