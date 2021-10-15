Киркоров ударил Костюшкина между ног

Экс-солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин получил от Филиппа Киркорова ботинком по уязвимому месту между ног.

Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" опубликовал в своём Instagram-аккаунте фрагмент выпуска передачи "Шоумаскгоон".

Костюшкин на видео сидит в кресле жюри с наклеенной бородой и усами. К нему подходит Филипп Киркоров и ударяет певца ботинком, целясь ему ровно между ног.

Такое поведение короля российской эстрады Стаса Костюшкина нисколько не обидело. Наоборот, он посчитал нужным как-то увековечить этот удар.

"Татуировку сделаю: "Здесь был Филипп"", — говорит певец, польщённый вниманием Киркорова.

Исполнитель прокомментировал в своём микроблоге инцидент.

"Надо сказать, что не всё показывают по телеку из Шоумаскгоон, многое вырезают (чтобы не травмировать ранимые умы многих) Но чем инстаграм хорош, тем что в нём можно показать все купюры, и таки травмировать эти девственно чистый разум. Дорогие друзья, конечно Филипп меня не обидел, всё это элемент шоу и в этом он оооочень хорош", — написал Костюшкин.

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