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Садальский вспомнил, как Высоцкий едва не погиб на сцене

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Станислава Садальского глубоко потрясла смерть 37-летнего актёра Большого театра Евгения Кулеша, которого придавило двухтонной декорацией во время спектакля. Актёр вспомнил, как такая же участь едва не постигла Владимира Высоцкого и его коллег по сцене.

Садальский вспомнил, как Высоцкий едва не погиб на сцене

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что у него не выходит из головы трагедия в Большом театре.

"Бедный парень, какая страшная судьба. И какая символичная, истинно актёрская смерть! Годами играть в массовке, таскать чужой трон по сцене, чтоб из-за него и погибнуть", — пишет заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Садальский поражён тому, как артист, мечтавший о славе, стал известен на весь мир из-за такой нелепой смерти.

В связи с этой трагической историей артист рассказал о похожем инциденте из прошлого. Тогда, к счастью, для актёров всё закончилось благополучно.

"Как тут не вспомнить недавнего юбиляра Николая Лукьяновича Дупака, который однажды спас всю труппу театра на Таганке, благоразумно поменяв занавес из тяжёлого метала весом в 15 тонн на лёгкую алюминиевую конструкцию. На репетиции "Гамлета" занавес рухнул на сцену и артистов — на Высоцкого, Филатова, Демидову. Но из-за маленького веса конструкция упала только на гроб Офелии, не задев никого. Именно тогда Высоцкий написал легендарные строки: "но живы все — спасибо Дупаку…", — написал Садальский.

Такие трагедии актёр назвал "преданным и бессмысленным служением Мельпомене — печальной богине с трагической маской в руках".

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Трагедия в Большом Театре : Он Умер Во Время Спектакля Сегодня...
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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