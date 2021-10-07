Николай Басков поздравил родительницу с Днём рождения. Елене Басковой исполнилось 66 лет, при этом женщина выглядит удивительно молодо, свежо и очаровательно.
Николай Басков очень гордится своей родительницей. Он опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотосессию с обожаемой мамой.
Женщина в красивом платье, с хорошим макияжем и копной тёмных волос выглядит по-королевски.
Снимки исполнитель хита "Шарманка" сопроводил трогательным постом.
"Самое бесценное в этой жизни — иметь возможность поздравить родителей с Днём рождения! Моя единственная и неповторимая мама! Поздравляю тебя с твоим днём! Не получается до сих пор выразить словами всю мою к тебе любовь и благодарность. Горжусь и восхищаюсь тобой! Ты — моя сила и моя самая большая слабость! Живи долго! Пусть все твои мечты исполнятся!" — написал певец в своём микроблоге.
Подписчики Баскова восхитились его мамой.
"Прекрасной мамулечке здоровья и счастья!" — написал певец и композитор Игорь Николаев.
"Какая красавица мамочка", — единодушно писали фолловеры.
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