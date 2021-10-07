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Галкин показал залитую солнцем гостиную в своём замке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин снял видео в своём замке в деревне Грязь. Шоумен идёт вдоль окон, из которых струится золотой солнечный свет на золотой интерьер его сказочно красивого особняка.

Максим Галкин порадовался осеннему солнышку из окон своего замка в деревне Грязь

Максима Галкина то и дело охватывает эстетический экстаз. Юморист тонко чувствует красоту вокруг себя и спешит поделиться с подписчиками своим волшебным настроением.

Шоумен снял видео, вдохновлённый золотыми лучами осеннего солнышка.

На кадрах супруг Аллы Пугачёвой вышагивает вдоль высоких окон своего замка. Солнце просто заливает внутренне убранство его особняка.

Гостиная в замке Максима Галкина и Аллы Пугачёвой
Гостиная в замке Максима Галкина и Аллы Пугачёвой

Интерьер в золотых тонах очень гармонирует с золотой осенней природой, балующей нас солнечными деньками.

"Наконец-то солнышко. Красота! Как мало солнца у нас", — говорит шоумен.

Дальше супруг Примадонны перемещается в помещение с бассейном, отделанное в китайском стиле.

Там он восхищается красным клёном, который виднеется за окном, и напевает какую-то китайскую мелодию. На дне бассейна виднеется гравировка в виде зелёного дракона.

Подписчикам пародиста было любопытно взглянуть на невероятную отделку и меблировку семейного гнёздышка Аллы Пугачёвой и Максим Галкина.

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Автор: Елена Былкина
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