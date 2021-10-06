Собчак установила слежку за всем, что происходит в её доме: "Путь в никуда"

Ксения Собчак похвасталась сказочными технологиями, которые охраняют её покой. Объектами "слежки" с распознаванием лиц стал её сын Платон и рабочие, которые делают ремонт в её особняке. Шансов на ошибку нет и у её супруга Константина Богомолова. Её "шпионским" штучкам позавидовал бы даже автор романа "1984" Джордж Оруэлл.

Ксения Собчак призналась, что инстинктивно стремится всё контролировать — даже любовь и верность.

"Когда над ситуацией нет никакого контроля, тогда мы называем это доверием и успокаиваемся… Самое невыносимое для меня — это ситуация, которую я не контролирую. Поэтому я уже давно не представляю свою жизнь без возможности в любую минуту заглянуть в комнату своего ребёнка, когда меня нет рядом. Из любой точки мира я могу открыть свой мобильный и убедиться, что с Платоном всё в порядке", — написала журналистка в своём Instagram-аккаунте.

Для того, чтобы быть спокойной, Собчак пользуется сервисом видеонаблюдения

"Недавно узнала, что это, лично протестировала, как работают замки с распознаванием лиц, умные уведомления, когда кто-то появляется в запрещённой зоне и прочие достижения науки и техники".

С помощью совершенной системы видеонаблюдения она контролирует также строителей, которые работают в её доме.

Подписчики журналистки посоветовали ей приглядывать за мужем.

"За Богомоловым следи", — писали фолловеры.

Нашлись интернет-пользователи, которые раскритиковали такую тотальную слежку.

"Контролировать всё — путь в никуда. Это говорит о базовом недоверии миру, которое формируется в детстве и мешает свободно проявляться и радоваться жизни", — объяснили в Сети.

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