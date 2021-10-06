Андрей Разин высказался по поводу предстоящего локдауна

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин предупредил артистов об отмене концертов. Он уверен, что в скором времени опять начнут действовать строгие запреты на проведение публичных мероприятий.

Разин обратился к подписчикам с невесёлой новостью. Он объяснил, что страну ждёт новый локдаун. Продюсер делает акцент в своём посте на запрет любых публичных выступлений.

"Как я и предсказывал, на прошлой неделе Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора. — Прим. ред.) настояла на том, чтобы все массовые мероприятия на территории Российской Федерации были отменены. Думаю, что на следующей неделе будут запрещены и концертные, и театральные постановки в залах даже до 1000 мест, потому что ситуация с ковидом развивается очень стремительно", — написал Разин в своём Instagram-аккаунте.

Продюсер отмечает, что артисты могут на время попрощаться с концертными площадками.

"Растёт смертность из-за дельта-штамма. Значительная часть умерших — молодежь. В этой связи скорее всего на следующей неделе все концерты и все выступления артистов на всей территории Российской Федерации будут отменены минимум до 15 декабря," — написал Разин в своём Instagram-аккаунте", — пишет Андрей Александрович. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Сопроводил свой пост Разин роликом Comedy Club. В нём Гарик Харламов подчёркивает нелогичность всего, что происходит в эпоху пандемии.

Подписчиков деятеля шоу-бизнеса сообщение о новых ограничениях огорчило.

"Да, Харламов жжёт. Но, к сожалению, это соответствует реальности. И кто там собрался на концерты и прочие мероприятия, вряд ли они состоятся, увы. Будут переносы, отмены. Ведь всё было понятно раньше — закончится сезон, и осень "вступит в права". Ситуация сейчас с ковидом критическая, показатели выше, чем год назад в это время. Всем здоровья и реально оценивать ситуацию", — написали фолловеры.

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