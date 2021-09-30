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Лайма Вайкуле наведалась к Пугачёвой в деревню Грязь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лайма Вайкуле приехала в гости к Пугачёвой с диетическим питанием, однако Примадонна, встречая дорогую подругу, заявила, что они будут есть пирожное. Алла Борисовна встретила гостью при полном параде.

Лайма Вайкуле наведалась к Пугачёвой в деревню Грязь

Стильная латвийская певица наведалась с Пугачёвой, неся с собой упаковки с особой диетической едой.

Вайкуле зашла в красивейшую гостиную Аллу Борисовны, где уже проходил какой-то званный вечер. За столом трапезничали гости, которые слегка оторопели, увидели Вайкуле в сопровождении оператора. Один из гостей на мимолётном кадре напоминал Валерия Леонтьева.

Лайма прямиком направила к Алле Борисовне, которая хлопотала неподалёку от обеденного стола.

"Я пришла к даме с дюн. У нас сейчас диета, поэтому только диетическое питание", — заявила гостья, которая стала выкладывать на стол свои подарки.

"Только пирожное. Сегодня можно", — сказала Алла Борисовна голосом очаровательного капризного ребёнка.

Лайма была одета в джинсовый костюм, а Пугачёва встречала подругу в стильном чёрном одеянии.

Лайма почему-то упорно называла Аллу Борисовну дамой с дюн.

К гостье вышел и супруг Примадонны Максим Галкин. Вместе они попозировали на камеру.

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Автор: Елена Былкина
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