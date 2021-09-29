Михалков рассказал, почему российским фильмам не дают "Оскар"

Известный российский режиссёр Никита Михалков заявил, что российские фильмы не получают "Оскар" из-за того, что престижная премия "провалилась" в политику. По его словам, номинации американской киноакадемии стали "никакими".

Впрочем, Михалков уточнил, что и не пытается заполучить престижную награду. И не только он. Российские фильмы в целом не имеют шансов на зарубежной киноарене.

"Потому что "Оскар" уже стал никаким", — объяснил режиссёр РИА Новости на международном кинофестивале в Ташкенте. — "Стал абсолютно политизированным".

У Никиты Михалкова в копилке один "Оскар" за "Утомлённых солнцем". В 1995 году режиссёр получил его в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее Михалков раскритиковал российскую молодёжь. По его словам, воспитывать новое поколение нужно "пока поперёк лавки лежат", а не в осознанном возрасте. Также режиссёр уточнил, что не справиться с этим и система образования, потому что её смело можно назвать "катастрофой".

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