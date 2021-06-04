Никита Михалков раскритиковал современное поколение россиян

Никита Михалков раскритиковал современное поколение российских граждан. В интервью изданию "Аргументы и Факты" 75-летний режиссёр заявил, что детей следует воспитывать пока они поперёк лавки лежат — именно такую мысль ему заложила его мать.

Воспитание ребёнка в более сознательном возрасте — бесполезное занятие.

Современная молодёжь, если перед ней встанет неразрешимая проблема, с лёгкостью предаст не только свою семью, но и всю страну, отметил Михайлков.

Именно поэтому халатное отношение родителей к воспитанию подрастающего поколения грозит тем, что в будущем их дети могут предать даже самих себя.

"Таким образом, воспитывается категория предателей. Предателей самих себя", — пояснил режиссёр.

При этом Никита Михайлков отметил, что современное образование можно с уверенностью назвать катастрофой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.