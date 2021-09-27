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Волочкова предстала в наряде из банных листьев: "Настя, жги!"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась "жарким" контентом. Из одежды на балерине были только листья дубового банного веника.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Экс-прима Большого театра предстала перед интернет-аудиторией словно с картины "Русская Венера".

Балерина сфотографировалась в большой деревянной бочке обнажённой. Наготу танцовщица прикрыла банным веником.

"Восстановиться после нагрузки всегда помогают русская баня, ледяная Купель и любовь", — написала Анастасия под фото.

Поклонники Волочковой похвалили её за любовь к банным процедурам. Напрягло фолловеров только то, что она парится на улице. Поклонники балерины опасаются, что соседи Волочковой увидят что-то лишнее, а может быть даже сделают чрезмерно откровенный снимок.

"Из-за забора уже фоткают";

"Настя, жги!";

"Пробегитесь с веничком по периметру, порадуйте соседей, а то на Первом канале тем не станет для бесед", — иронизируют интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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