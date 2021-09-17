Моргенштерн назвал жену главной в своей семье

Во время юмористического шоу "Что было дальше?" Алишер Моргенштерн раскрыл подробности своей жизни в новом статусе – супруга. По словам репера, жена хорошо влияет на него. Он стал серьезнее и менее эксцентричным, отказался от употребления запрещенных веществ и бездумного набивания татуировок на теле.

На вопрос о том, кто в доме хозяин 23-летний Алишер уверенно сообщил, что его жена. Репер очень счастлив в браке со своей нынешней супругой – Диларой Зинатуллиной.

"Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник", – рассказал Моргенштерн.

В конце лета Моргенштерн устроил эпатажное шоу во время своей свадьбы. Выкуп невесты он сделал в стиле 90-ых, с конкурсами, загадками и тамадой. Не обошлось и без переодеваний в женское платье. А закончился праздник приездом полиции из-за громкой музыки. На торжестве репера были приглашены многие звезды шоу-бизнеса, а Ксения Собчак вместе Александром Реввой были ведущими на свадьбе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.