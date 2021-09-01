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Свадьба Моргенштерна закончилась штурмом полиции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Моргенштерн очень старался сделать свою свадьбу верхом дурновкусия. Для этого он провёл торжество в пошлой стилистике 90-х годов. Выкуп невесты в обшарпанном подъезде, пошлые конкурсы тамады и выступление звёзд, которых ранее рэпер называл "днищем" — это всё превратило мероприятие в настоящий балаган. А закончилось всё тем, что артиста увели стражи правопорядка, желая проверить его на употребление запрещённых веществ.

Свадьба Моргенштерна и Дилары! Полная версия

Эпатажный рэпер Моргенштерн сделал из своей свадьбы довольно пошлое действо. Началось всё с выкупа невесты. Как и полагается, всё происходило на "убитой" лестничной площадке многоэтажки. На каждом лестничном пролёте исполнителя ждали глупые испытания. Артист, выкупая невесту, жадно считал мелочь на грязном полу подъезда и выкрикивал сомнительные комплименты избраннице.

На роль ведущих Алишер Валеев (настоящее имя рэпера) пригласил ненавистную ему Ксению Собчак, с которой ранее поссорился на "Муз-ТВ". Выступать он пригласил к себе Артура Пирожкова (сценический псевдоним Александра Реввы). Именно Ревва взял себе главную награду музыкальной премии, что вывело из себя Алишера.

Ксения Собчак, по её собственному выражению, примерила на себе образ дальней родственницы из Уфы. Светская львица предстала в ретронаряде, отсылающим нас к моде 90-х годов.

Тамада на свадьбе предлагал гостям весьма пошлые испытания. Не обошлось и без самой искромётной шутки провинциальной свадьбы — переодевания мужчин в женщин.

Сам Моргенштерн нарядился в платье невесты, а его новоиспечённая супруга оделась во фрак.

Закончилось всё тем, что на торжество нагрянула полиция. На видео, попавшем в Сеть, журналисты бегут за рэпером, которого уводят стражи правопорядка. Сообщается, что свадьба артиста привлекла внимание силовиков из-за громкой музыки. Моргенштерна также собираются проверить на употребление запрещённых веществ.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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