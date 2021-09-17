Макеева заявила о преследовании со стороны "безумного человека"

Певица и актриса Анастасия Макеева опасается за себя, так как некий человек уже два года досаждает ей навязчивым преследованием.

Анастасия Макеева сейчас переживает не самый простой период своей жизни. У женщины случился нервный срыв из-за травли.

Актриса навлекла на себя гнев общественности, выйдя замуж за отца четверых детей Романа Малькова. Макееву называют разлучницей, а жена Малькова ходит по ток-шоу и обвиняет артистку в том, что та разрушила её семью.

Макеева не выдержала всеобщей ненависти и попала в больницу. На фоне этого активность человека, одержимого навязчивыми идеями, особенно страшит Анастасию.

Макеева решила сообщить о своём преследователе.

Звезда мюзиклов написала в своём Instagram-аккаунте о тревогах, вызванных действиями неизвестного.

"Делаю заявление, меня преследует безумный человек!!!" — отметила Анастасия.

Макеева рассказала, что администрации театра Моссовета известно о странном поклоннике.

"Он заявился в театр и намерен был выйти на сцену и сделать мне предложение без каких-либо на то предпосылок, ибо я не знаю этого человека и знать не хочу. Тогда вызвали полицию и увезли его в клинику для душевнобольных людей. И вот он вернулся", — поделилась своими страхами артистка.

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