"Он знает об этом": Татьяна Устинова назвала своего супруга уродом

По словам писательницы Татьяны Устиновой, она знала с самого начала, что выходит замуж за урода. Мастерица детективного жанра живёт с супругом более тридцати лет и не стесняется в словах и в выражениях.

Татьяна Устинова призналась, что не желала становиться женой инженера-физика Евгения Устинова, так как он был "страшным уродом".

Тем не менее, популярный автор множества бестселлеров Устинова признаёт, что правильно сделала, что связала свою жизнь с этим человеком.

Мудрый совет писательнице дал её дед, которому пришёлся по душе жених внучки.

"Он мне сказал, мол, конечно, выходи за него замуж! Я ответила: "Но он же урод!". Дед мне прочитал небольшую лекцию о мужской красоте, отметив, что внешность не имеет никакого значения. "А что же имеет?!" — воскликнула я. Дед ответил: "Как что?! Надо, чтобы с этим человеком тебе было интересно". С тех пор прошло 30 лет и три года, и мне до сих пор интересно со своим мужем", — рассказала Устинова в интервью для RTVI.

Жизнь супругов не складывалась гладко. Устинова не раз разрывала отношения с мужем, однако пара всегда воссоединялась. В браке родились двое сыновей — Михаил и Тимофей.

Устинова не щадит чувства супруга, считая, что после стольких лет брака муж уже свыкся с тем, что она называет его уродом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.