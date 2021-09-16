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"Он знает об этом": Татьяна Устинова назвала своего супруга уродом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По словам писательницы Татьяны Устиновой, она знала с самого начала, что выходит замуж за урода. Мастерица детективного жанра живёт с супругом более тридцати лет и не стесняется в словах и в выражениях.

"Он знает об этом": Татьяна Устинова назвала своего супруга уродом

Татьяна Устинова призналась, что не желала становиться женой инженера-физика Евгения Устинова, так как он был "страшным уродом".

Тем не менее, популярный автор множества бестселлеров Устинова признаёт, что правильно сделала, что связала свою жизнь с этим человеком.

Мудрый совет писательнице дал её дед, которому пришёлся по душе жених внучки.

"Он мне сказал, мол, конечно, выходи за него замуж! Я ответила: "Но он же урод!". Дед мне прочитал небольшую лекцию о мужской красоте, отметив, что внешность не имеет никакого значения. "А что же имеет?!" — воскликнула я. Дед ответил: "Как что?! Надо, чтобы с этим человеком тебе было интересно". С тех пор прошло 30 лет и три года, и мне до сих пор интересно со своим мужем", — рассказала Устинова в интервью для RTVI.

Жизнь супругов не складывалась гладко. Устинова не раз разрывала отношения с мужем, однако пара всегда воссоединялась. В браке родились двое сыновей — Михаил и Тимофей.

Устинова не щадит чувства супруга, считая, что после стольких лет брака муж уже свыкся с тем, что она называет его уродом. 

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Татьяна Устинова. Жена. История любви
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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