Пугачёва в дерзком образе рокерши отправилась в гости

Алла Пугачёва экспериментирует со своим имиджем. Примадонна распрощалась с объёмным рыжеватыми локонами и превратилась в яркую платиновую блондинку с высокой причёской. Наряды народной артистки СССР становятся всё более молодёжными и хулиганскими. На этот раз певица облачилась в смелый наряд из кожи.

Алла Борисовна с семьёй вышла в свет. Певица нарядилась к длинную чёрную юбку и длинную кожаную куртку. Из-под грубой юбки артистки выглядывал лёгкий слой кринолина.

Под стать звёздной матери нарядились и двойняшки — Гарри и Лиза Галкины. На Лизе было лёгкое воздушное платье, которое утяжеляла чёрная кожаная косуха. Гарри был наряжен в чёрный облегающий пиджак.

Выбивался из общей стилистики только Максим Галкин. Он был одет в светло-голубую куртку.

"Были сегодня на бар-мицве Яши Достмана. С праздником вас, наши дорогие друзья!", — написал Максим под видео в Instagram.

Галкин восхитился нарядной супругой.

"Красотка!" — отметил шоумен, глядя на Аллу Борисовну.

Примадонна умеет принимать комплименты. Певица в ответ на это кокетливо запела: "Красотка, красотка кабаре".

Гарри Галкин поспешно завил, что он "красот", трогательно прильнув к неотразимой родительнице.

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