Известная российская актриса Карина Зверева сфотографировалась в нижнем белье, которое совершенно не прикрывает прелести звезды "Аншлага". Бывшая супруга юмориста Геннадия Ветрова в очередной раз поделилась с аудиторией "огненным" контентом.
Зверева разместила в своём Instagram-аккаунте пост, на котором комедийная артистка предстала в очень пикантном виде.
Подпись к снимку объясняла, что фотография сделана в процессе съёмок сериала. Девушка не стала раскрывать название картины.
"Хороший сериал и роль интересная. Пока это секрет, но история очень смешная, как и моя героиня. А пока снимаем и кайфуем от процесса", — пишет Карина.
Интернет-аудитория была впечатлена смелым снимком артистки. Фолловеры активно комментировали пикантное фото Карины Зверевой
"Ауф, хороша Каринка";
"Вот как теперь работать?";
"Ну что тут сказать, красотка!";
"Карина прекращай, ха-ха";
"Красотища";
"Шалунья", — восхищались красивой девушкой интернет-пользователи.
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