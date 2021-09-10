Карина Зверева взбудоражила фанатов пикантным снимком

Известная российская актриса Карина Зверева сфотографировалась в нижнем белье, которое совершенно не прикрывает прелести звезды "Аншлага". Бывшая супруга юмориста Геннадия Ветрова в очередной раз поделилась с аудиторией "огненным" контентом.

Карина Зверева

Зверева разместила в своём Instagram-аккаунте пост, на котором комедийная артистка предстала в очень пикантном виде.

Подпись к снимку объясняла, что фотография сделана в процессе съёмок сериала. Девушка не стала раскрывать название картины.

"Хороший сериал и роль интересная. Пока это секрет, но история очень смешная, как и моя героиня. А пока снимаем и кайфуем от процесса", — пишет Карина.

Интернет-аудитория была впечатлена смелым снимком артистки. Фолловеры активно комментировали пикантное фото Карины Зверевой

"Ауф, хороша Каринка"; "Вот как теперь работать?"; "Ну что тут сказать, красотка!"; "Карина прекращай, ха-ха"; "Красотища"; "Шалунья", — восхищались красивой девушкой интернет-пользователи.

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