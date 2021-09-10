Андрей Малахов объяснил, зачем сорвался ночью к Бузовой

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о своих ночных приключениях, которые устроила ему Ольга Бузова.

Раньше Андрей Малахов не проявлял себя как активный фанат Ольги Бузовой, однако оказалось, что шоумен в восторге от творчества звезды "Дома-2".

Чтобы первым услышать новую песню поющей ведущей, звезда ТВ бросил все свои делаи отправился прямиком домой к Ольге.

Там шоумена ждала семейная встреча. Малахова встречала не только звезда телестройки, но и её очаровательная мама.

"Среди ночи сорвался через всю Москву к @buzova86, чтобы первым услышать премьеру новой песни лично… попал на семейные посиделки с Олиной мамой! Фото между двух Бузовых: загадываю желание!" — написал ведущий в своём Instagram-аккаунте.

Мотивы поведения знаменитого шоумена всё же остались не совсем ясны. Подписчики не разделили восторга ведущего скандальных ток-шоу.

"Ни за какие коврижки — песня Оли Бузовой. В музыкальной школе мне привили хороший вкус к музыке"; "Ой прям типа к Мадонне приехал. Премьера очередной бездарной песни. Не позорьтесь хоть"; "О боже мой! Как будто великая певица, ещё сорваться среди ночи чтобы услышать её. Я не то что среди ночи и днём её не могу послушать", — иронизировали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.