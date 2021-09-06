EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Меркель заявила о необходимости переговоров с талибами* об эвакуации людей
Дух договорённости: Япония не согласна с "офшорной зоной" на Курилах
"Талибан"* заявил о полном захвате Панджшера
Сборная Аргентины летит домой после скандала на поле в Бразилии
После массовой драки в ИК-14 двое заключённых погибли, один - в реанимации
Деньги на ветер: в Москве арендаторы выбросили диван с 300 тысячами рублей
В США требуют освободить крымских татар, задержанных в Симферополе
Белоруссия и Россия создали программу по единому рынку газа
Япония вновь делает представление РФ из-за Курил

Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Сваты" Фёдор Добронравов рассказал, как тяжёлая болезнь изменила его взгляды на жизнь. Мировоззрение актёра перевернулась, когда лечащий врач сказал, что ему остаётся жить два часа. 

Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте

Артист однажды настолько увлёкся работой, что вышел на сцену, несмотря на сильное утомление. Перенапряжение закончилось для 59-летнего актёра плачевно. Позже общая усталость заставила Добронравова покинуть Театр Сатиры.

У Фёдора Викторовича случился апоплексический удар во время спектакля.

Добронравов всегда думал, что уйдёт из жизни мгновенно, однако перед ним возникла печальная перспектива остаться обездвиженным калекой.

Из-за инсульта у актёра нарушилась речь, отнялась рука. Такое беспомощное положение заставило артиста иначе взглянуть на жизнь.

"Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет. Лечащий врач спросил: "Будем делать операцию?" "А что, — говорю, — есть выбор?" Отвечает: "Ну выбор всегда есть. Вот вам, например, осталось жить часа два", — цитирует слова Добронравова портал mirnov. ru.

Мировоззренческие принципы Фёдора Викторовича после этого поменялись. Он стал больше уделять внимание семье. Он правильно расставил приоритеты, отодвинув на второй план всё второстепенное и маловажное.

"И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам. Вот только время очень быстро побежало, после пятидесяти жизнь вдруг понеслась с бешеной скоростью. И когда сейчас спрашивают, какая у меня мечта, я отвечаю очень просто: "Мечтаю вырастить внуков и увидеть правнуков", — отметил актёр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жить осталось два часа \\\ Фёдор Добронравов перенёс инсульт
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Меркель заявила о необходимости переговоров с талибами* об эвакуации людей
Дух договорённости: Япония не согласна с "офшорной зоной" на Курилах
"Талибан"* заявил о полном захвате Панджшера
Сборная Аргентины летит домой после скандала на поле в Бразилии
После массовой драки в ИК-14 двое заключённых погибли, один - в реанимации
Деньги на ветер: в Москве арендаторы выбросили диван с 300 тысячами рублей
В США требуют освободить крымских татар, задержанных в Симферополе
Белоруссия и Россия создали программу по единому рынку газа
Япония вновь делает представление РФ из-за Курил
"Всё-таки чипируют?": во Владивостоке начнут изучать вживление чипов в организм
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Здоровье
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Врач назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Здоровье
Врач назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников