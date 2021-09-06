Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте

Звезда сериала "Сваты" Фёдор Добронравов рассказал, как тяжёлая болезнь изменила его взгляды на жизнь. Мировоззрение актёра перевернулась, когда лечащий врач сказал, что ему остаётся жить два часа.

Артист однажды настолько увлёкся работой, что вышел на сцену, несмотря на сильное утомление. Перенапряжение закончилось для 59-летнего актёра плачевно. Позже общая усталость заставила Добронравова покинуть Театр Сатиры.

У Фёдора Викторовича случился апоплексический удар во время спектакля.

Добронравов всегда думал, что уйдёт из жизни мгновенно, однако перед ним возникла печальная перспектива остаться обездвиженным калекой.

Из-за инсульта у актёра нарушилась речь, отнялась рука. Такое беспомощное положение заставило артиста иначе взглянуть на жизнь.

"Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет. Лечащий врач спросил: "Будем делать операцию?" "А что, — говорю, — есть выбор?" Отвечает: "Ну выбор всегда есть. Вот вам, например, осталось жить часа два", — цитирует слова Добронравова портал mirnov. ru.

Мировоззренческие принципы Фёдора Викторовича после этого поменялись. Он стал больше уделять внимание семье. Он правильно расставил приоритеты, отодвинув на второй план всё второстепенное и маловажное.

"И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам. Вот только время очень быстро побежало, после пятидесяти жизнь вдруг понеслась с бешеной скоростью. И когда сейчас спрашивают, какая у меня мечта, я отвечаю очень просто: "Мечтаю вырастить внуков и увидеть правнуков", — отметил актёр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.