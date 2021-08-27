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Почему Мария Миронова избегает говорить о знаменитом отце?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сенсационные подробности раскрыла любовница Андрея Миронова. Она рассказала, что творилось в семье Екатерины Градовой и звезды фильма "Бриллиантовая рука".

Почему Мария Миронова избегает говорить о знаменитом отце?

Личная жизнь одного из самых обворожительных актёров советского кинематографа до сих пор не даёт покоя публике.

Находятся всё новые свидетельства сложных взаимоотношений Андрея Миронова со своими возлюбленными.

Актриса Татьяна Егорова убеждена, что легендарный артист любил только её. Женщина утверждает, что несколько раз была беременна от Миронова. По её словам, Андрей Александрович холодно относился к двум своим избранницам — Екатерине Градовой и Ларисе Голубкиной.

Егорова рассказала скандальные подробности и о наследнице звезды. Женщина объяснила, почему Мария Миронова избегает говорить об отце.

"Ей нечего рассказывать. Мать воспитала её в ненависти к отцу. С детства Маша слышала только проклятия в адрес Андрея Миронова. Несчастные люди. Что делать, если Андрей не любил Катю? Мстить всю жизнь?" — цитирует слова любовницы актёра "Экспресс-газета".

Татьяна скептически относится к утверждению, что Мария унаследовала черты звезды советского кино.

"Маша — деревня с широким носом. Ничего особенного в ней нет. Только ходит с гордым видом: "Я — Миронова". Невыразительное лицо и полное отсутствие темперамента. У Маши — мания величия и корона на голове, как и у её покойной мамы", — говорит актриса.

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Мария Миронова отправилась отдыхать с годовалым сыном / RuNews24
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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