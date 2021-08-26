Мария Голубкина прокомментировала слухи об отцовстве Баталова

Приёмная дочь Андрея Миронова Мария Голубкина заявила, что точно знает, кто на самом деле её отец.

Тема отцовства Марии Голубкиной будоражит аудиторию уже много лет. Во времена, когда всё тайное становится явным, эта загадка остаётся не раскрытой.

Недавно поклонников актрисы взбудоражило заявление бывшей сотрудницы "Москонцерта", которая уверяет, что у Алексея Баталова был роман с Ларисой Голубкиной, и что именно от него женщина родила свою дочь Марию.

Мария Голубкина воспитывалась Андреем Мироновым и его склонна считать настоящим родителем. Что касается её биологического отца, то женщина уверяет, что у неё нет на этот счёт никаких заблуждений.

"Да, пусть пишут всякую чушь. Хотя и с оговоркой — мол, версия! Да, жалко, что ли?" — ответила Мария на вопросы журналистов на кинофестивале Strelka Film Festival by Kion.

Актриса считает подобные слухи смешными.

"Ну не чушь ли собачья? Спросите еще, кто моя мама?" — иронизирует женщина.

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