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Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на нападки обидчицы сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В одном из ток-шоу Ирина Безбородова негативно высказалась о сыне Стаса Пьехи, обвинив мальчика в хулиганском поведении.

Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на нападки обидчицы сына

Экс-супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова возмущена тем, что её наследника выставили извергом в телевизионной передаче на телеканале "Россия 1".

"Суть позиции Ирины Безбородовой сводится к тому, что Петя — исчадие ада, и потому его отлупить не грех. Он бьёт других детей шлангом и кочергой, пока робкие родители заламывают руки и слезно просят детишек с ним не общаться. Он силой вовлекает их в свое ОПГ, откуда им не выбраться", — негодует девушка в сторис своего Instagram-аккаунта.

Горчакова не отрицает, что её сын может пошалить, однако родственникам удаётся усмирить мальчика без рукоприкладства.

"У вас в окружении нет и не было гиперактивных мальчишек? Вот прям ни одного? Кто что-то не портил? Не шалил? С кем вы в таких случаях отношения выясняли? С родителями? Или сразу пацану под дых, чтоб неповадно?" — обратилась Горчакова к фолловерам.

Наталье очень не понравилось, что программа была построена так, чтобы защитить супругу футбольного судьи.

"У меня сложилось мнение, что всю программу Безбородова пыталась выставить моего сына в таком свете, чтобы присутствующие в конце закивали и закричали: Молодец, Ирка, надо было ещё ногой поддать!" — рассказала Горчакова.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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