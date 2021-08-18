Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) сфотографировалась у себя дома на фоне зеркала. Поклонники певицы обратили внимание на то, что артистка "истаяла". Вызывают жалость худенькие конечности МакSим. На теле певицы разглядели также синяки.

Марина Абросимова

Певица, которая победила смертельно опасную болезнь, показывает себя поклонникам по частям. Марина ранее показала свои тоненькие ноги. Теперь певица показала свою фигуру, отражённую в зеркале.

После выздоровления артистку забрасывают букетами цветов. Актриса фотографируется с изысканными цветами, однако пока избегает показывать публике своё лицо.

Фотографию, на которой отчётливо видна тоненькая фигурка певицы, Марина опубликовала в разделе сторис в своём Instagram-аккаунте.

На снимке артистка запечатлена в зеркале. На ней — белая футболка. В руках исполнительница держит красивый букет цветов. В букет поклонники МакSим вложили записку со словами искренней поддержки.

"Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай всё как нужно твоему организму, а мы всегда будем тебя поддерживать!" — написали преданные фанаты. "Спасибо, мои любимые", — ответила Абросимова в публикации.

Поклонники обратили внимание на пугающую худобу артистки. Самые внимательные подписчики разглядели следы от синяков на шее знаменитости.

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