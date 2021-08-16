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"Талибы обещают": Собчак пожалела несчастных афганских женщин

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Ксения Собчак опубликовала снимки счастливых и свободных афганских женщин. Журналистка мечтает,  что представительницы прекрасного пола в этой стране снова смогут носить мини-юбки. В связи с последними событиями в Афганистане эти надежды остаются несбыточными. 

Афганские женщины до войны
Афганские женщины до войны

"Талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент сложил с себя полномочия. Теперь в этой стране — новая (старая) реальность," — пишет журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения Анатольевна напомнила о том счастливом времени, когда женщин Афганистана не угнетали, и они могли жить также, как и их европейские сверстницы.

"Вот эти фотографии, они у меня натурально вызывают боль и …, и ужас, и кошмар, и все синонимы к вышеперечисленному. Афганские женщины до войны в 70х. Светские студентки — веселые модницы, стилёвые красавицы. Кто хотел носить платок — носил платок. Кто хотел носить рисковое мини — носил рисковое мини. А теперь вот все они, такие смешные, такие разные, такие живые и настоящие будут выглядеть как на последнем фото. Разрешат ли им учиться в никабе? Талибы обещают. Но мне что-то верится слабо, очень слабо", — делится своим мнением Ксения Анатольевна.

Закрепощённые афганские женщины
Закрепощённые афганские женщины

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