EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жириновский потребует наказать оскорбившего россиян азербайджанского дипломата
Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены в августе
На Сахалине местные жители нашли выброшенный памятник Юрию Гагарину
Задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 4 трлн рублей
Президент США заблудился у входа в Белый дом
Сотни афганских военных сдались "Талибану"*
Чехова устроила пикантный флирт с незнакомцем с соседнего балкона
Губернатор Ростовской области проверил строительство спортобъектов
Суд вынес приговор экстрадированному из России белорусскому кикбоксеру

Ольга Картункова снова набрала лишний вес

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда команды КВН "Пятигорск" Ольга Картункова одно время впечатлила поклонников тем, что хорошо сбросила в весе. Стройной, однако, актриса долго не пробыла. В своём аккаунте знаменитость разместила снимок, на котором видно, что беспощадные килограммы вновь к ней вернулись.

Ольга Картункова
Ольга Картункова

Зрители полюбили Ольгу Картункову за её артистизм и искромётный юмор. В команде КВН женщина находилась в образе суровой дамы, держащей в страхе всех своих соратников по клубу весёлых и находчивых.

После того, как "Пятигорск" стал чемпионом КВН, Ольга стала сниматься в сериалах и юмористических шоу. Женщина всерьёз взялась за себя и продемонстрирвала великолепные успехи в деле избавления от лишнего веса.

Ольга, однако, не сумела сохранить достигнутый результат. Заметно, что она снова набирает вес.

В своём Instagram-аккаунте актриса разместила снимок с огромным букетом цветов.

Подписчики заметили прибавку в весе. Картункова не стала скрывать, что поправилась. Женщина объяснила, что нарушила диету ради участия в новом сериале "Сеструха". Звезда, однако, не расстроилась, так как снова планирует похудеть.

"Сейчас буду сбрасывать. Не переживайте, все будет хорошо. Не дам вам повода переживать", — объяснила знаменитость.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сергей Светлаков и Ольга Картункова. Вечерний Ургант.02.09.2016
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Владимир Стеклов лишился квартиры из-за Александры Захаровой
Жириновский потребует наказать оскорбившего россиян азербайджанского дипломата
Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены в августе
На Сахалине местные жители нашли выброшенный памятник Юрию Гагарину
С кем в мире будет дружить Турция
Казахстан поощряет издевательства на русскими. Россия молчит
Тарзан показал, как рисует Королёву с натуры
Задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 4 трлн рублей
Президент США заблудился у входа в Белый дом
Алексей Панин готовится дать отпор Владимиру Соловьёву
Популярное
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь

Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.

Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Экспертное мнение
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Мир. Новости мира
Глава МИД Киргизии: русофобии у нас нет, требуем в России не разжигать
Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства на русскими. Россия молчит Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Мясников посоветовал Панину самому плюнуть в лицо Соловьёву
Политика. Новости и аналитика
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников