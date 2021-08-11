Ольга Картункова снова набрала лишний вес

Звезда команды КВН "Пятигорск" Ольга Картункова одно время впечатлила поклонников тем, что хорошо сбросила в весе. Стройной, однако, актриса долго не пробыла. В своём аккаунте знаменитость разместила снимок, на котором видно, что беспощадные килограммы вновь к ней вернулись.

Ольга Картункова

Зрители полюбили Ольгу Картункову за её артистизм и искромётный юмор. В команде КВН женщина находилась в образе суровой дамы, держащей в страхе всех своих соратников по клубу весёлых и находчивых.

После того, как "Пятигорск" стал чемпионом КВН, Ольга стала сниматься в сериалах и юмористических шоу. Женщина всерьёз взялась за себя и продемонстрирвала великолепные успехи в деле избавления от лишнего веса.

Ольга, однако, не сумела сохранить достигнутый результат. Заметно, что она снова набирает вес.

В своём Instagram-аккаунте актриса разместила снимок с огромным букетом цветов.

Подписчики заметили прибавку в весе. Картункова не стала скрывать, что поправилась. Женщина объяснила, что нарушила диету ради участия в новом сериале "Сеструха". Звезда, однако, не расстроилась, так как снова планирует похудеть.

"Сейчас буду сбрасывать. Не переживайте, все будет хорошо. Не дам вам повода переживать", — объяснила знаменитость.

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