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Панина в платье снова потянуло пошуметь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажная звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин решил снова навести суету. Актёр опубликовал жаркую фотосессию в платье на четвереньках. Он с наслаждением приготовился слушать вопли сетевых моралистов.

Алексей Панин
Алексей Панин

Алексей Панин живёт сейчас с дочкой Нюсей в Испании. При этом артист не может жить без скандалов и хайпа. Периодически актёр провоцирует почтенную интернет-публику, заставляя строгих критиков ужасаться его хулиганским проделкам.

Шок-контент у Панина, вероятно, исчерпался, поэтому он решил повторить то, что гарантировано вызывает у аудитории приступы агрессии.

Панин разместил в своём Instagram-аккаунте старую фотосессию, которая когда-то вызвала бурную реакцию в Сети. На фото Алексей облачён в вечернее платье с открытой спиной. Позирует артист в шикарном наряде с высокой долей драматизма.

"Эта фотосессия, пару лет назад, наделала много шума. Было весело", — написал Панин под фотографиями.

Впрочем, подписчиков Панина уже невозможно ничем удивить. Они восприняли шалость с поразительным спокойствием и даже одобрением.

"А чего тут шумного? Ведь вы же актёр!";

"Давай опять пошумим!";

"Побеси ещё людей, пожалуйста, мне нравится наблюдать, как они начинают рыгать своим недовольством";

"А чего шуметь то… по мне так все норм…";

"Лёха, дак ты сколько раз суету наводил", — комментировали пост артиста интернет-пользователи.

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Алексей Панин / Один день в Испании
Автор: Елена Былкина
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