Эпатажная звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин решил снова навести суету. Актёр опубликовал жаркую фотосессию в платье на четвереньках. Он с наслаждением приготовился слушать вопли сетевых моралистов.
Алексей Панин живёт сейчас с дочкой Нюсей в Испании. При этом артист не может жить без скандалов и хайпа. Периодически актёр провоцирует почтенную интернет-публику, заставляя строгих критиков ужасаться его хулиганским проделкам.
Шок-контент у Панина, вероятно, исчерпался, поэтому он решил повторить то, что гарантировано вызывает у аудитории приступы агрессии.
Панин разместил в своём Instagram-аккаунте старую фотосессию, которая когда-то вызвала бурную реакцию в Сети. На фото Алексей облачён в вечернее платье с открытой спиной. Позирует артист в шикарном наряде с высокой долей драматизма.
"Эта фотосессия, пару лет назад, наделала много шума. Было весело", — написал Панин под фотографиями.
Впрочем, подписчиков Панина уже невозможно ничем удивить. Они восприняли шалость с поразительным спокойствием и даже одобрением.
"А чего тут шумного? Ведь вы же актёр!";
"Давай опять пошумим!";
"Побеси ещё людей, пожалуйста, мне нравится наблюдать, как они начинают рыгать своим недовольством";
"А чего шуметь то… по мне так все норм…";
"Лёха, дак ты сколько раз суету наводил", — комментировали пост артиста интернет-пользователи.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.