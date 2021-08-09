Панина в платье снова потянуло пошуметь

Эпатажная звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин решил снова навести суету. Актёр опубликовал жаркую фотосессию в платье на четвереньках. Он с наслаждением приготовился слушать вопли сетевых моралистов.

Алексей Панин

Алексей Панин живёт сейчас с дочкой Нюсей в Испании. При этом артист не может жить без скандалов и хайпа. Периодически актёр провоцирует почтенную интернет-публику, заставляя строгих критиков ужасаться его хулиганским проделкам.

Шок-контент у Панина, вероятно, исчерпался, поэтому он решил повторить то, что гарантировано вызывает у аудитории приступы агрессии.

Панин разместил в своём Instagram-аккаунте старую фотосессию, которая когда-то вызвала бурную реакцию в Сети. На фото Алексей облачён в вечернее платье с открытой спиной. Позирует артист в шикарном наряде с высокой долей драматизма.

"Эта фотосессия, пару лет назад, наделала много шума. Было весело", — написал Панин под фотографиями.

Впрочем, подписчиков Панина уже невозможно ничем удивить. Они восприняли шалость с поразительным спокойствием и даже одобрением.

"А чего тут шумного? Ведь вы же актёр!"; "Давай опять пошумим!"; "Побеси ещё людей, пожалуйста, мне нравится наблюдать, как они начинают рыгать своим недовольством"; "А чего шуметь то… по мне так все норм…"; "Лёха, дак ты сколько раз суету наводил", — комментировали пост артиста интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.