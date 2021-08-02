Галкин показал свой огород с помидорами размером с тыкву

Максим Галкин разбил на своём участке в деревне Грязь не только райский сад, но и овощной огород, которым необыкновенно гордится.

Максим Галкин с сыном насобирал овощи из собственного огорода на вкусный овощной салат

Супруг Аллы Пугачёвой является сторонником собственного производства. Он необыкновенно ценит то, что было выращено натуральным способом.

На обширном приусадебном участке юмориста растёт очень ухоженный огород, в который Галкин периодически наведывается с сыном Гарри.

Семилетний наследник звёзд неплохо разбирается в разновидностях овощей, без труда отличая баклажаны от цукини.

Особенно ребёнка восхитили помидоры, которые, как заметил Гарри, выросли размером почти с тыкву.

Огород Максима Галкина

Максим Галкин умилился, глядя на подрастающие баклажаны.

"У нас в Одессе их называли синенькие", — сказал шоумен, демонстрируя свой богатый урожай.

Итогом огородной вылазки стал овощной салат.

"Что может быть вкусней салата, сделанного из своих овощей", — отметил супруг Примадонны.