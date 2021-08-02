Максим Галкин разбил на своём участке в деревне Грязь не только райский сад, но и овощной огород, которым необыкновенно гордится.
Супруг Аллы Пугачёвой является сторонником собственного производства. Он необыкновенно ценит то, что было выращено натуральным способом.
На обширном приусадебном участке юмориста растёт очень ухоженный огород, в который Галкин периодически наведывается с сыном Гарри.
Семилетний наследник звёзд неплохо разбирается в разновидностях овощей, без труда отличая баклажаны от цукини.
Особенно ребёнка восхитили помидоры, которые, как заметил Гарри, выросли размером почти с тыкву.
Максим Галкин умилился, глядя на подрастающие баклажаны.
"У нас в Одессе их называли синенькие", — сказал шоумен, демонстрируя свой богатый урожай.
Итогом огородной вылазки стал овощной салат.
"Что может быть вкусней салата, сделанного из своих овощей", — отметил супруг Примадонны.
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