Максим Фадеев продал права на музыку своих артистов

Максим Фадеев сообщил, что теперь права на музыку и образы певицы Глюкозы и групп Serebro и Tota принадлежал другому владельцу.

По словам продюсера, это уникальная сделка в истории шоу-бизнеса.

"С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным", — написал продюсер на своей странице в Instagram.

Сам же Фадеев на намерен уходить из своей сферы, он планирует и дальше писать музыку и преподавать в своей собственной музыкальной школе Fenix. А вот продвижением артистов он больше заниматься никогда не будет.

Ранее Максим Фадеев жёстко высказался о премии "Муз-ТВ".

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