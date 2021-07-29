Максим Фадеев сообщил, что теперь права на музыку и образы певицы Глюкозы и групп Serebro и Tota принадлежал другому владельцу.
По словам продюсера, это уникальная сделка в истории шоу-бизнеса.
"С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным", — написал продюсер на своей странице в Instagram.
Сам же Фадеев на намерен уходить из своей сферы, он планирует и дальше писать музыку и преподавать в своей собственной музыкальной школе Fenix. А вот продвижением артистов он больше заниматься никогда не будет.
Ранее Максим Фадеев жёстко высказался о премии "Муз-ТВ".
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