Максим Фадеев жёстко высказался о премии "Муз-ТВ"

Прошедшая 4 июня 18-я национальная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2021 никого не оставила равнодушным.

Бунт Моргенштерна, трансгендерные переодевания и конфликт Филиппа Киркорова с Нателлой Крапивиной до сих пор являются предметом обсуждений.

Ситуацию также прокомментировал российский музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Он отметил, что в современном шоу-бизнесе талант и профессионализм перестали иметь значение.

"Раньше среди музыкантов можно было встретить всего одного фрика, который пытался построить карьеру на своем внешнем виде. Сейчас среди фриков есть всего несколько музыкантов. К сожалению, оригинальность и профессионализм перестали быть модными. Сейчас настало время копий. Радует, что оно очень быстро заканчивается", — написал продюсер на своей странице в Instagram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.