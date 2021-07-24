Смертельно опасный вирус унёс жизни отца и матери звезды "Миража" Маргариты Суханкиной. Супруги умерли от коронавируса в один день.
В семье исполнительницы Маргариты Суханкиной случилось двойное несчастье.
Солистка группы "Мираж" потеряла в один день отца и мать. Они скончались от последствий коронавирусной инфекции. Пожилые люди проиграли в схватке с "ковидом".
О трагедии певица рассказала подписчикам в Instagram.
После пережитого артистка рекомендует всем беречь свое здоровье и перестать легкомысленно относиться к COVID-19.
"Они ушли почти в один день. Мои родители очень сильно поддерживали меня во всех делах и начинаниях, одобряли мои решения. Я всегда чувствовала, вашу заботу и любовь! Спасибо вам огромное за это. Память о вас никогда не умрет. Вы останетесь в моем сердце навсегда", — написала Суханкина в своём микроблоге.
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