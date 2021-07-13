Андрей Губин провёл экскурсию по своей московской квартире

Звезда 90-х Андрей Губин редко даёт интервью. Он уже давно не выходит на сцену и ведёт закрытый образ жизни.

Но недавно певец пообщался с журналистами федерального канала НТВ. Более того, он даже показал свою московскую квартиру, в которой бывает очень редко.

Андрей много путешествует. Он жил несколько месяце в Таиланде, потом отдохнул в Египте.

Квартиру в Москве Губин приобрёл около 20 лет назад. С тех самых пор он в неё не делал ремонт.

Несмотря на это, в квартире довольно уютно. Но мебель и техника, конечно, уже устарели.

Губин не любит готовить дома, редко убирается, но ему удаётся сохранять жильё в хорошем состоянии.

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