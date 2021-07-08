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Постройневшая Мария Максакова показала фигуру в купальнике

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова сейчас отдыхает от всех невзгод на морском побережье Одессы.

Мария Максакова, фото СтарХит
Мария Максакова, фото СтарХит

В жизни оперной певицы в последнее время наступила чёрная полоса. Женщина погрязла в судебных разбирательствах. Она борется за квартиру с бывшим супругом и родными детьми.

Мария Максакова не намерена уступать последнюю недвижимость. Её жизнь полна тревог и огорчений.

Решающее судебное заседание намечено на ближайшее время. Перед главной схваткой, назначенной на 28 июля, Мария Петровна отправилась на отдых в Одессу. Стресс и диета позволил певице скинуть лишние килограммы.

43-летяя артистка поспешила запечатлеть свою постройневшую фигуру, устроив фотосессиию в белом мини-бикини.

Мария Максакова, фото СтарХит
Мария Максакова, фото СтарХит

Женщина рассказала, как она решилась на то, чтобы примерить на себя роль фотомодели.

"Идея пришла после скандальной программы Андрея Малахова, где мы были с Алисой Толкачевой — она пришла меня поддержать наряду с еще многими известными людьми. Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов. А подругу, дизайнера Алису Толкачеву, попросила подобрать дерзкий наряд. Съемка прошла легко и как-то прямо примирила меня с действительностью", — цитирует слова Максаковой "СтарХит".

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Мария Максакова (@ mariamaksakova~1623169444~17917330015680751~1
Автор: Елена Былкина
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