Постройневшая Мария Максакова показала фигуру в купальнике

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова сейчас отдыхает от всех невзгод на морском побережье Одессы.

Мария Максакова, фото СтарХит

В жизни оперной певицы в последнее время наступила чёрная полоса. Женщина погрязла в судебных разбирательствах. Она борется за квартиру с бывшим супругом и родными детьми.

Мария Максакова не намерена уступать последнюю недвижимость. Её жизнь полна тревог и огорчений.

Решающее судебное заседание намечено на ближайшее время. Перед главной схваткой, назначенной на 28 июля, Мария Петровна отправилась на отдых в Одессу. Стресс и диета позволил певице скинуть лишние килограммы.

43-летяя артистка поспешила запечатлеть свою постройневшую фигуру, устроив фотосессиию в белом мини-бикини.

Мария Максакова, фото СтарХит

Женщина рассказала, как она решилась на то, чтобы примерить на себя роль фотомодели.

"Идея пришла после скандальной программы Андрея Малахова, где мы были с Алисой Толкачевой — она пришла меня поддержать наряду с еще многими известными людьми. Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов. А подругу, дизайнера Алису Толкачеву, попросила подобрать дерзкий наряд. Съемка прошла легко и как-то прямо примирила меня с действительностью", — цитирует слова Максаковой "СтарХит".

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