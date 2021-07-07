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Пасынок Джигарханяна поведал о полученном наследстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследник Армена Джигарханяна уверил, что большей частью состояния народного артиста СССР завладела пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская ещё в годы брака с Арменом Борисовичем.

Пасынок Джигарханяна поведал о полученном наследстве

Армен Джигарханян умер осенью 2020 года, однако решение вопроса о разделе имущества актёра затянулось.

Пасынок актёра Степан Джигарханян объяснил, что делить было особо нечего, так как отчима давно обобрала его молодая избранница.

Единственный прямой наследник звезды театра и кино прибыл из США, чтобы стать законным владельцем имущества знаменитого отчима.

Он получил право собственности лишь на однокомнатную квартиру в Подмосковье. Цена недвижимости не превышает 11 миллионов рублей.

"Ничего нет. Я и не собираюсь подавать в суд и за что-то бороться. А ведь я — единственный наследник. За полгода никто больше не объявился", — рассказал Степан в эфире "Первого канала".

Бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. отметила, что пианистка была так добра, что уступила данную квартиру пасынку артиста, чтобы ему досталось хоть что-нибудь.

"Виталина подделала документы купли-продажи, а потом отдала имущество через договор дарения. Так что квартира в конце жизни Джигарханяна принадлежала ему. И единственный человек, которого он упоминал, был Степан. Но Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего. Ни денег, ни имущества, никаких золотых цепей", — объяснила Элина Мазур.

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НАСЛЕДСТВО ДЖИГАРХАНЯНА. Пусть говорят. Выпуск от 06.07.2021
Автор: Елена Былкина
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